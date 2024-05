La sécurité des installations de publicités gonflables

Samedi 24/02/2024

Les publicités gonflables géantes s'érigent au-dessus des événements et des points de vente, captant les regards par leur taille et leur originalité. Ces structures, bien que vecteurs d'une communication visuelle efficace, engagent une responsabilité en termes de sécurité. La stabilité et la...